دراسة: سرعة المشي مرتبطة بالذاكرة والتفكير

وجدت نتائج دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة بيتسبيرج البريطانية، أن المشي ببطء عند كبار السن قد يكون مرتبطاً بالإصابة بالخرف.

ووفقاً للدراسة التي استمرت 14 عاماً، فقد قام الباحثون بتحديد التغيرات في الدماغ التي تفسر السبب، واكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من بطء المشي يظهر عليهم انكماش منطقة الحصين في الدماغ.

وأوضح الباحثون، أن منطقة «الحصين» الموجودة في الدماغ هي مماثلة في الشكل إلى «فرس البحر»، وترتبط في المقام الأول مع الذاكرة والقدرة في الحفاظ على الموقف.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الخرف يمكن أن يعالج في وقت مبكر إذا كان الأطباء يقيسون بانتظام سرعة المشي للمرضى الأكبر سناً ومشاهدة التغييرات مع مرور الوقت.

وقال الباحث «أندريا روسو»، أستاذ في الجامعة ذاتها، أن الوقاية والعلاج المبكر يحد من العبء العالمي لمرض لخرف.

وأضاف، أن الأطباء ينبغي عليهم أن ينظروا في أنه قد تقود أمراض الدماغ إلى تباطؤ المشي وانخفاض القدرة المعرفية والذاكرة والتفكير والذاكرة العاملة.