القوات البرية تفتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة لعدد (850) طالب أساسي و(100)احتياط، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة وسوف يمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول) ولمدة أسبوعين.

فيما اشترطت على المتفدم الآتي:

1- أن يكون سعودي الاصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد إليه الاعتبار.

3- أن لايكون متزوج من غير سعودية.

4- لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لايكون موظف في أي جهة حكومية أثناء التقديم على أحد الوظائف العسكرية.

5- أن يجتاز الفحص الطبي والاجراءات المطلوبة للتجنيد .

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