 الزعيم “المجنون” أطلق صاروخا باليستيا .. فسقط فى اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الزعيم “المجنون” أطلق صاروخا باليستيا .. فسقط فى اليابان

الزعيم “المجنون” أطلق صاروخا باليستيا .. فسقط فى اليابان
المناطق - وكالات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا سقط بالمناطق الخاصة لليابان، وقد أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهدى سوجا، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الباليستى الذى أطلقته كوريا الشمالية سقط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وقال سوجا فى مؤتمر صحفي: “اليوم فى الساعة.39 09 بالتوقيت المحلى [ 03.39 — بتوقيت موسكو ] أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالقرب من شاطئها الغربى”، وأضاف سوجا أن “الصاروخ حلق 40 دقيقة، وسقط فى المنطقة الاقتصادية الخاصة اليابانية”.

وأشار الأمين العام للحكومة اليابانية إلى أنه لحين هذه اللحظة لا توجد معلومات عن أضرار لسفن جوية وبحرية يابانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يمكن أن يسقط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

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