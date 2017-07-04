 نصف نهائي بطولة السلامة لكرة القدم بمركز حلي يسدل عليه الستار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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نصف نهائي بطولة السلامة لكرة القدم بمركز حلي يسدل عليه الستار

نصف نهائي بطولة السلامة لكرة القدم بمركز حلي يسدل عليه الستار
المناطق - محمد آل طاوي - حلي

أسدل الستار ، مساء أمس الاثنين ، على نصف نهائي بطولة السلامة لكرة القدم بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة ، وذلك في نسختها العشرين التي برعاية إعلامية من صحيفة المناطق الألكترونية ، حيث تمكن فريقا مجد العبادلة والسلامة من حجز مقعدي المباراة الختامية ، المقرر إقامتها الخميس القادم الموافق للثاني عشر من شهر شوال الجاري.

وتفصيلا ، تمكن مجد العبادلة من إقصاء حامل لقب البطولة فريق السحاب من عسير ، وذلك في مباراة مثيرة انتهت لمصلحة المجد بهدفين مقابل هدف وحيد ، حيث تقدم المجد بهدف عن طريق السلي خلال الشوط الثاني من المباراة بعد شوط أول سلبي ، وكان الرد سريعا من عيسى الصالحي بهدف تعادل للسحاب بعد نزوله بدقائق ، قبل أن يضيف نادر لويس هدفا ثانيا للمجد في الوقت القاتل من المباراة ، ليعلن بعدها حكم اللقاء أحمد البركاتي المباراة معلنا تأهل مجد العبادلة كطرف أول في النهائي المنتظر.
وفي المباراة الثانية لم يخيب المنظم السلامة آمال جماهيره المحتشدة في ملعب المباراة ، حيث نجح في إحباط مفاجأة ساحل حلي والذي نجح في التقدم من ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة بعد لمسة يد لم يتردد حكم اللقاء في احتسابها ، حيث انبرى لها عوض الغشمي وأسكنها شباك نايف الشاعري ، ومع بداية الشوط الثاني بدت رغبة السلامة أكبر ، وأثمر الضغط المتواصل عن تسجيل هدف التعادل بعد متابعة أحمد الغبيشي لركنية جابر إبراهيم ، ولم يستثمر أبناء ساحل حلي تحصلهم على ركلة جزاء ثانية حيث أُهدرت وكانت نقطة تحول للمباراة ، استغل بعدها فريق السلامة ارتباك المنافس وتمكنوا من إحراز هدفٍ ثانٍ عن طريق البديل عبدالله الشاعري.
يذكر أن السلامة يدخل اللقاء الختامي بهدف حصد اللقب الرابع له في البطولة ، فيما يخوض مجد العبادلة اللقاء بطموح اللقب الثالث ليتساوى مع السلامة كأكثر فريقين حققا لقب أشهر بطولات الساحل الغربي.

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