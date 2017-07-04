 الخطوط السعودية: السماح للمسافرين إلى أمريكا بحمل أجهزة الحاسب المحمولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الخطوط السعودية: السماح للمسافرين إلى أمريكا بحمل أجهزة الحاسب المحمولة

الخطوط السعودية: السماح للمسافرين إلى أمريكا بحمل أجهزة الحاسب المحمولة
المناطق - الرياض

تعمل الخطوط الجوية السعودية, بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة, على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للضيوف بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وتعمل “السعودية” حالياً على استيفاء المتطلبات المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في هذا الشأن, بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى أمريكا في موعدٍ أقصاه 2017/7/19 م , باصطحاب أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب, وستُصدر “السعودية” بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الإجراءات.

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