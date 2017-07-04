صاروخ كوريا الشمالية يصعد بالذهب

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبل أيام من اعتزام زعماء من دول مجموعة العشرين مناقشة خطوات للحد من برامج بيونغيانغ للتسلح. ويستخدم الذهب في العادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1224.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الذهب، الاثنين، 1.7 بالمئة، في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، ليلامس أضعف مستوياته منذ 11 مايو عند 1218.31 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 1224.50 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 16.08 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو، عند 16.01 دولار.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 906 دولارات، بعد أن تراجع دون 900 دولار، الاثنين، للمرة الأولى منذ العاشر من مايو. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 853.72 دولار للأوقية.