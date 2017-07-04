 صاروخ كوريا الشمالية يصعد بالذهب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صاروخ كوريا الشمالية يصعد بالذهب “الحزام الناري” يزيد احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية نصف نهائي بطولة السلامة لكرة القدم بمركز حلي يسدل عليه الستار الخطوط السعودية: السماح للمسافرين إلى أمريكا بحمل أجهزة الحاسب المحمولة “سوق عكاظ” يرسخ الموروث الثقافي والحضاري العربي القيادة تهنئ رئيسي الجزائر وفنزويلا بذكرى استقلال بلديهما تركيا تسعى لتعقيد أزمة الدوحة: “قواتنا باقية في قطر” إذا كان نومك ثقيل .. تعرف على السبب لأول مرة.. “أمسيات المملكة” في عاصمة السياحة العربية محافظ العقيق وجمع غفير من الأهالي يستقبلون البطل زايد الغامدي شاهد.. النيران تلتهم خيم النازحين السوريين في لبنان تقنيات جديدة لخداع قراصنة الإنترنت

صاروخ كوريا الشمالية يصعد بالذهب

صاروخ كوريا الشمالية يصعد بالذهب
رويترز

ارتفع الذهب، الثلاثاء، مع عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا سقط في المياه الإقليمية لليابان، لكن المعدن النفيس استقر قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وقالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبل أيام من اعتزام زعماء من دول مجموعة العشرين مناقشة خطوات للحد من برامج بيونغيانغ للتسلح. ويستخدم الذهب في العادة بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1224.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الذهب، الاثنين، 1.7 بالمئة، في أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، ليلامس أضعف مستوياته منذ 11 مايو عند 1218.31 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 1224.50 دولار للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 16.08 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو، عند 16.01 دولار.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 906 دولارات، بعد أن تراجع دون 900 دولار، الاثنين، للمرة الأولى منذ العاشر من مايو. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 853.72 دولار للأوقية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>