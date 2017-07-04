 ميسي يختار مدينة عربية لقضاء شهر العسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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ميسي يختار مدينة عربية لقضاء شهر العسل

ميسي يختار مدينة عربية لقضاء شهر العسل
المناطق - الرياض

اختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفيقه دربه أنتونيلا روكوزو مدينة مغربية لقضاء شهر العسل، عقب الاحتفال بزفافهما الأسبوع الماضي في مدينة روزاريو الأرجنتينية.
ووفق ما ذكره موقع “بيبل”، الذي يهتم بأخبار النجوم والمشاهير، فإن ميسي وروكوزو سيقضيان شهر عسلهما في مدينة مراكش، الملقبة بـ”عاصمة النخيل”.

وتعتبر مدينة مراكش الوجهة السياحية المفضلة لدى الكثير من المشاهير، أبرزهم منافس ليونيل ميسي، نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي وأنتونيلا روكوزو احتفلا، الجمعة، بزفافهما في أحد الفنادق المشهورة بمدينة روزاريو (مسقط رأس ليونيل ميسي).

وحضر العشرات من زملاء ميسي الحاليين في برشلونة الإسباني والقدامى إلى الحفل، ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.

كما انضم عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 260 مدعوا لحفل الزفاف، ومنهم سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي، وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

والتقى ميسي مع أنتونيلا روكوزو، التي تنتمي لروزاريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة، وأنجبا تياغو الذي يبلغ عمره أربع سنوات، وماتيو وعمره 21 شهرا.

وبدأت وسائل الإعلام العالمية بالتطرق على نطاق واسع إلى علاقة بميسي بأنتونيلا قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

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