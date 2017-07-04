 جمرك مطار الطائف يحبط تهريب (1.468) كيلو من الهيروين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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جمرك مطار الطائف يحبط تهريب (1.468) كيلو من الهيروين

جمرك مطار الطائف يحبط تهريب (1.468) كيلو من الهيروين
المناطق - الرياض

‏تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولتين لتهريب (1.468) كيلو وأربعمائة وثمانية وستون جرام من مادة “الهيروين” المخدرة عُثر عليها مُخبأة مع مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح أحمد المالكي مدير جمرك مطار الطائف أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيته وعُثر بداخل أحشائه على (80) كبسولة تحتوي جميعها على (628) جرام من “الهيروين” المخدرة.

وأضاف المالكي: وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول آخر تهريب (840) جرام من “الهيروين” المخدرة وذلك بإخفائها في (121) كبسولة كانت مُخبأة في أحشائه، إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.

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