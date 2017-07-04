التعليقات (٠) اضف تعليق

قتلت الشرطة الأميركية في ولاية أوريغون مسلحا بالرصاص بعد أن حاول سرقة طائرة هليكوبتر من مطار في هيلسبورو بالولاية.

وقالت صحيفة (أوريغونيان) أنه تم وقف كل الرحلات القادمة والمغادرة في المطار الذي يقع على بعد نحو 15 ميلا شمال غربي بورتلاند.

وأكد المتحدث باسم شرطة هيلسبورو لرويترز وقوع إطلاق نار في المطار لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في المطار.

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به واجه مدربا للطيران وطالبا أمام أكاديمية هيلسبورو للطيران في حوالي الساعة 11:40 صباحا وأطلق عيارا ناريا واحدا على الأقل ثم دخل لفترة وجيزة إلى الطائرة الهليكوبتر.

وقالت الصحيفة إن ضابطا تصدى للمسلح في حقل قريب في وقت لاحق وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

وأضافت أنه لم تلحق أي إصابات بمدرب الطيران أو الطالب.