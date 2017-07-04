بدء قبول الطالبات في جامعة الأمير سطام بالخرج غداً

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأربعاء استقبال الطالبات الراغبات في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كلية التربية بالدلم وكليات فروع الجامعة في حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1438- 1439هـ ، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكتروني http://fad.psau.edu.sa/ ،ويستمر القبول حتى يوم السبت الـ 21 من شهر شوال الجاري.

‏ وتتيح بوابة القبول الإلكتروني التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها ، وتعبئة طلب الالتحاق ، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول ، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول .