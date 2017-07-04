 خص بها منبر المناطق..الشاعر العمراني يهدي قصيدة حقل إلى فهد بن سلطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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خص بها منبر المناطق..الشاعر العمراني يهدي قصيدة حقل إلى فهد بن سلطان

خص بها منبر المناطق..الشاعر العمراني يهدي قصيدة حقل إلى فهد بن سلطان
المناطق- تبوك
بعث الشاعر والتربوي القدير الأستاذ محمد بن منصور العمراني قصيدته المهداه الى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إلى منبره الإعلامي المفضل ” جوال وصحيفة المناطق” ، وقال العمراني هذه القصيدة لاتوفي للأمير فهد بن سلطان حقه فله الفضل بعد الله تعالى فيما نشهده من تنمية وتطور في محافظة حقل ، وافتتح مهرجان محافظة حقل الصيفي بهذه القصيدة حيث حضر حفل الافتتاح محافظ ومسؤولي وأعيان حقل ، وقال العمراني في قصيدته:

فهد فهد والأب  والنعم سلطان

والجد  عبدالعزيز صقر الجزيره

قامت تبوك تفتخر بين ألوطان

من يوم صب فيها الفهد جل تفكيره

وحقل تشدوا للفهد زين اللحان

وحتى البحر حياة وزود هديره

آل سعود حكامنا شانها شان

ومن رادهم بالشر تِعْمِى بصيره

تاريخهم يشهد له الانس والجان

اهل السيادة في ربوع الجزيرة

اهل الكرم والطيب من ماضٍ كان

وأهل القلوب الطيبة والكبيره

وحنا هل التوحيد من بين ألديان

وحنا لها عند الأمورالعسيره

الناس كان أول حافي وعريان

مابينهم غير السيوف الشطيرة

واليوم حنا بخير في عهد سلمان

حامي حماها وكلها تستشيره

محبته عمت مواطن وجيران

والحمد لله على حكمه وتدبيره

وصلاة ربي عداد ماسبح انسان

عا المصطفى المختار مافيه غيره

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