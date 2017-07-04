خص بها منبر المناطق..الشاعر العمراني يهدي قصيدة حقل إلى فهد بن سلطان

بعث الشاعر والتربوي القدير الأستاذ محمد بن منصور العمراني قصيدته المهداه الى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إلى منبره الإعلامي المفضل ” جوال وصحيفة المناطق” ، وقال العمراني هذه القصيدة لاتوفي للأمير فهد بن سلطان حقه فله الفضل بعد الله تعالى فيما نشهده من تنمية وتطور في محافظة حقل ، وافتتح مهرجان محافظة حقل الصيفي بهذه القصيدة حيث حضر حفل الافتتاح محافظ ومسؤولي وأعيان حقل ، وقال العمراني في قصيدته: