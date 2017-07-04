 شرطة البكيرية توقع بمتهمين تورطا بالسطو على محلاتٍ تجارية ومحطاتٍ للوقود بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة البكيرية توقع بمتهمين تورطا بالسطو على محلاتٍ تجارية ومحطاتٍ للوقود بالقصيم

شرطة البكيرية توقع بمتهمين تورطا بالسطو على محلاتٍ تجارية ومحطاتٍ للوقود بالقصيم
المناطق - البكيرية
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة البكيرية تمكنت من التوصل لمتهمين – سعودييّ الجنسية – في العقد الثاني من العمر إثر قيامهما بالسطو على محلاتٍ تجارية ومحطاتٍ للوقود والإعتداء على العاملين بها والإستيلاء على مبالغ مالية في مواقع مختلفة بالمنطقة ، شملت كلاً من محافظتي البكيرية والأسياح ومركز الشيحية ، والهرب لجهةٍ غير معلومة ، لتسهم إجراءات البحث والتحري بحمد الله عن رصدهما والقبض عليهما وضبط المركبة التي كانا يستقلانها ..
مشيراً إلى إيقاف المتهميّن واستكمال إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة وإشعار دائرة النيابة العامة بحسب الإختصاص ..

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