 في تهديد هي الخاسر فيه..قطر تلوح بقطع الغاز عن الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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في تهديد هي الخاسر فيه..قطر تلوح بقطع الغاز عن الإمارات

في تهديد هي الخاسر فيه..قطر تلوح بقطع الغاز عن الإمارات
المناطق - قطر

لوحت قطر مجددًا باستخدام غازها الطبيعي في إطار رد محتمل على مقاطعتها من قبل دولة الإمارات العربية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”قطر للبترول”، سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي إن الشركة لن تغلق خط أنابيب “دولفين”، الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إقدام الدوحة على مثل هذه الخطوة سيدخلها في معركة تصعيديه سيكون الخاسر فيها قطر لا محالة.
ووفقاً لتقرير لوكالة “بلومبيرغ” في وقت سابق فإن المملكة والإمارات لو صعدتا في المقابل فستواجه قطر مشاكل حقيقية في تصدير النفط الخام الذي يعد إلى جانب الغاز عاملا رئيساً في ازدهار اقتصاد قطر.
ولفتت الوكالة إلى أن المملكة والإمارات مازالتا متساهلتين في الحظر المفروض على قطر ولم يتم تطبيقه حتى الآن بشكل شامل على جميع السفن التي تريد أو تخطط للاتصال بقطر بغض النظر عن الملكية أو العلم.

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