 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 50 ألف سلة غذائية في حضرموت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 50 ألف سلة غذائية في حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع 50 ألف سلة غذائية في حضرموت
المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع 50 ألف سلة غذائية في 16 مديرية في محافظة حضرموت اليمنية يستفيد منها 300 ألف فرد في المحافظة.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة وزع مؤخرًا مساعدات غذائية لمرضى السرطان في مدينة المكلا اليمنية استهدفت 500 أسرة من مرضى السرطان بساحل حضرموت.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات التي يقدمها المركز في اليمن، وبلغت حتى مطلع شهر يونيو الماضي 133 مشروعًا، نفذت من خلال 83 شريكًا محليًا وإقليميًا وأمميًا.

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