تحذير.. كثرة أدوية الحموضة قد تؤدي للوفاة المبكرة

حذر باحثون من تعاطي الأدوية المضادة لحموضة المعدة بكثرة، لافتين إلى أنها قد تزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين أدوية الحموضة، المعروفة بـ “مثبطات مضخة البروتون” أو “PPI”، وبين تلف الكلى وكسور العظام والخرف.

وقد ركزت الدراسة على 275 ألف شخص يتعاطون مثبطات مضخة البروتون، بالإضافة إلى 75 ألف شخص ممن يتعاطون نوعا آخر من أدوية الحموضة، تعرف بـ”مضادات مستقبلات الهستامين 2” أو “H2 blockers”، وفق ما ذكر موقع تلغراف.

وقد وجدت الدراسة أن خطر الوفاة المبكرة زاد بنسبة 25 بالمائة لدى المرضى الذين يتعاطون “PPI” عن الآخرين الذين يتعاطون الـ “H2 blockers”.

ودعا الباحثون، المصابين بالحموضة، إلى أخذ الأدوية بصورة معتدلة مع مراقبة الطبيب الدائمة، والتوقف عن أخذها في حال تحسنت الحالة.