الشمري يرحل عن عرين التعاون

وقعت إدارة نادي التعاون، مخالصة مالية مع الحارس فهد الشمري، بناء على رغبة الأخير، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي الثلاثاء.

وكتب التعاون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع الحارس فهد الشمري، بناءً على رغبته وبعد موافقة المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز”.

وتعاقدت الإدارة التعاونية، مع الحارس المصري عصام الحضري، حارس مرمى نادي وادي دجلة والمنتخب المصري لمدة موسم واحد، بعد سماح اتحاد القدم السعودي بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب.