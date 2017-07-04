 أمير تبوك يلتقي الأهالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي الأهالي

أمير تبوك يلتقي الأهالي
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي مساء امس أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي، وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام اللقاء أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله – عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه

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