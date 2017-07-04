 مصر.. مقتل 3 جنود وإصابة 10 في انفجار عبوة بالعريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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مصر.. مقتل 3 جنود وإصابة 10 في انفجار عبوة بالعريش

مصر.. مقتل 3 جنود وإصابة 10 في انفجار عبوة بالعريش
المناطق ـ القاهرة

أفادت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء، ظهر الثلاثاء، أن 3 مجندين من الشرطة قتلوا وأصيب 10 آخرين في انفجار عبوة ناسفة إثر مرور مدرعة بمنطقة حي الصفا جنوب مدينة العريش.

وقالت المصادر إنه تم نقل جثامين الأمنيين والمصابين  لمستشفى العريش.

وأشارت إلى أن الجرحى تراوحت إصاباتهم بين جروح وكسور وشظايا، مؤكدة أن السلطات بصدد إنهاء إجراءات نقل القتلى لمحافظاتهم لتسليمهم لذويهم.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذي عملية التفجير متواجدون داخل مدينة العريش، مبينة أنه تم الدفع بقوات أمنية لتمشيط المنطقة بحثا عن  المنفذين.

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