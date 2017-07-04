صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.
استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر اعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى .
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