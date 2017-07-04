 استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر اعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر اعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر اعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف
المناطق - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ، وأثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر، ما نتج عنه استشهاد وكيل رقيب / عادل فالح العتيبي ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء ، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى .
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية . والله ولي التوفيق.

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