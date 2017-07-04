 5 ورش جديد عكاظ 11 : في الشعر وعروضه والخط والحرف والفن التشكيلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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5 ورش جديد عكاظ 11 : في الشعر وعروضه والخط والحرف والفن التشكيلي

5 ورش جديد عكاظ 11 : في الشعر وعروضه والخط والحرف والفن التشكيلي
المناطق - عادل الزهراني
يشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشر والتي  ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله  عدد من ورش العمل  والتي تقام لأول مرة في السوق وهي  من ضمن النشاط الثقافي لسوق الذي حمل هذا العام الكثير من المباردرات الجميلة والفعاليات  المتعددة والمتجددة  ومن ضمنها الورش  والتي بلغ عددها 5 ورش  متعددة الأمكنة  والعناوين والمجالات   ، ففي خيمة  الفن التشكيلي بالعرفا تقام يوم الخميس  اليوم الثاني من إنطلاق عكاظ ورشة بعنوان  ( الطفل  والفنون التشكيلية  )  وسيقوم  بالتدريب فيها كل من
أ/ وفيق عمر الدليل
أ/ عبدالعظيم الضامن
أ/ فيصل الخديدي ،
بينما  تقام يوم  الجمعة ورشة بعنوان (الحرف والصناعات اليدوية الدولية ) في  قاعة الإجتماعات في فندق الإنتر  ، بقيادة المدربين
أ/ لؤي سعيد رمضان عبدالهادي
أ/ عمر العيسى
أ/ أسماء البشر
بينما تقام يوم السبت  في جادة عكاظ ورشة بعنوان ( جرب حرفتي ) ويقوم على التدريب فيها حرفيين مهرة  ، يوم الأحد هناك ورشة  بعنوان ( الخط العربي ) يقيمها  الخطاط ماجد الشنقيطي والخطاط فهد الذويبي وتقام في خيمة الخط العربي في العرفا ، النادي الأدبي الثقافي في الطائف سيحتضن يوم الإثنين  السادس من أيام سوق عكاظ ورشة بعنوان ( العروض والقافية الشعرية )  وسيقوم على التدريب فيها كل من الدكتور عبدالعزيز الطلحي والدكتور عبداله منصور المالك

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