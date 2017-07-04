بمشاركة 30 فريق تطوعي و 12 متحدث ينطلق ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة

انهت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية برغدان استعداتها لبدء ملتقى الفرق التطوعية الثاني في الفترة من 10-11/ 10/ 1438 هـ حيث بلغ عدد الفرق التطوعية التي ستشارك في الملتقى 30 فريق تطوعي و12 متحدث متخصص في التطوع لعرض تجاربهم وخبراتهم في تأهيل الفرق التطوعية اعلاميا وزيادة اثرها .. وذلك في فندق الفالح برغدان …

رئيس اللجنة نايف الخمري أوضح ان البرنامج يأتي ضمن برامج التنشيط السياحي بالباحة 1438هـ ،.

ومن جهته قدم شكره لراعي الملتقى الحصري موسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية على تبنيه للملتقى الذي يحقق احد مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التطوع .