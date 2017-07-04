التحرك الأخير لاحتواء الأزمة.. مبعوث كويتي إلى جدة

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية كويتية، قولها: “إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، سيتوجه الْيَوْمَ الثلاثاء إلى جدة للقاء وزير الخارجية عادل الجبير، وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع”.

هذا فيما استقبل أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق الْيَوْمَ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن اللقاء تم بحضور ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة بن علوي للكويت عقب تسليم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت، أمس الاثنين، رد بلاده على قائمة مطالب الدول الأربع.

ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد، الذي لم يكشف عن مضمونه، قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.