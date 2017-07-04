 التحرك الأخير لاحتواء الأزمة.. مبعوث كويتي إلى جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو .. خطوات دفع رسوم المقابل المالي للوافدين استطلاع تقييم مهرجان صيف الباحة 38 البحرين ومصر في صلب المؤامرة القطرية التحرك الأخير لاحتواء الأزمة.. مبعوث كويتي إلى جدة بمشاركة 30 فريق تطوعي و 12 متحدث ينطلق ملتقى الفرق التطوعية الثاني بالباحة 5 ورش جديد عكاظ 11 : في الشعر وعروضه والخط والحرف والفن التشكيلي منظمة أمريكية تحذر شركات عالمية من التعامل مع قطر استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه إثر اعتداء إرهابي بحي المسورة في القطيف مصر.. مقتل 3 جنود وإصابة 10 في انفجار عبوة بالعريش أمير تبوك يلتقي الأهالي الشمري يرحل عن عرين التعاون إمارة جازان تحذر من حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات

التحرك الأخير لاحتواء الأزمة.. مبعوث كويتي إلى جدة

التحرك الأخير لاحتواء الأزمة.. مبعوث كويتي إلى جدة
المناطق - الرياض

نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية كويتية، قولها: “إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك، سيتوجه الْيَوْمَ الثلاثاء إلى جدة للقاء وزير الخارجية عادل الجبير، وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول الأربع”.
هذا فيما استقبل أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق الْيَوْمَ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن اللقاء تم بحضور ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة بن علوي للكويت عقب تسليم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت، أمس الاثنين، رد بلاده على قائمة مطالب الدول الأربع.
ومن المقرر أن تسلم الكويت الرد، الذي لم يكشف عن مضمونه، قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>