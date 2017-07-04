استطلاع تقييم مهرجان صيف الباحة 38

تنفذ إدارة التطوير السياحي بأمارة الباحة ممثلة في لجنتي إدارة المهرجان وتقييم فعاليات الصيف برنامج المتابعة تنفيذ الخدمات والفعاليات المقدمة للسائحين والزائرين الذين تكتظ بهم المنطقة هذه الأيام.

وأوضح مدير عام التطوير السياحي ومدير لجنة المهرجان الأستاذ محمد لافي الغامدي أن البرنامج صمم للتأكد من مدى جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة من البرامج والفعاليات ، من خلال أدوات مختلفة منها ورقية وأخرى الكترونية عبر الرابط التالي:

https://goo.gl/forms/VKU3ChQfhsLiwFMo1

وذلك لاستطلاع رأي السائحين والزائرين للمنطقة ومحافظاتها المستهدفة بصيف هذا العام١٤٣٨هـ، للتأكد من تقديم أرقى الخدمات في مجال الإيواء والمنتزهات والحدائق والفعاليات والمهرجانات الترفيهية والتسويقية ومسارح الأطفال والألعاب الرياضية والموروثات الشعبية المتنوعة وحدائق الحيوانات وألعاب السيرك وسباقات الفروسية والطيران الشراعي وسباق الراليات والدراجات الهوائية والهايكنق والمتاحف التراثية والمطلات والجلسات والنوافير المائية السياحية على ضفاف الأودية والسدود ، والكثير من الفعاليات المشوقة والمتنوعة والموزعة داخل مدينة الباحة والمحافظات المستهدفة ( بلجرشي والمندق والقرى والعقيق وبني حسن ) والتي تزيد على أكثر من ٤٢٠ فعالية. لافتا إلى المتابعة المستمرة من وكيل الإمارة المشرف العام على اللجان المنظمة الدكتور حامد بن مالح الشمري لأعمال اللجان.

واختتم الغامدي تصريحه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأميرالدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه وتوجيهاته لفعاليات الصيف. ولوكيل الإمارة على مايبذله من جهود في هذا الصدد. مقدما شكره أيضا لمحافظي المحافظات المستهدفة بالفعاليات وجميع شركاء النجاح والرعاة والداعمين والإعلاميين. متمنيا للسائحين والزائرين قضاء اجملا لأوقات في ربوع الباحة الجميلة.