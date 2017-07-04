 شعراء يحيون امسيات صيف حائل38 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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شعراء يحيون امسيات صيف حائل38

شعراء يحيون امسيات صيف حائل38
المناطق - حائل

نظمت امانة منطقة حائل ضمن فعاليات صيف حائل 38 بعنوان ( عاد عيدنا .. وحيا الله أميرنا ) اكثر من 12 فعالية متنوعة تناسب مع اذواق قاطني وزوار المنطقة ومن ضمنها فعاليات الامسيات الشعرية في ليالي صيف حائل 38 بأكثر من 18 شاعر طيلة شهر شوال استكمالاً للفعاليات الاخرى مثل الأمسيات الانشاديه وفعاليات طموح وتحدي لتحدي الاعاقة الحركية وفعاليات وهج المساء بالإضافة للسوق الشعبي وما يحتويه من حرفيات وطباخات من بنات المنطقة وركن مخصص لمتاجرات السوشيال ميديا , وللأطفال نصيبهم من العاب مائية وهوائية ومرسم خاص للأطفال اهدافه تثقيفيه تعليميه عن النظافة ودور الفرد في المجتمع وتنمية موهبة الرسم لدى الاطفال بالإضافة لتوزيع جوائز يوميه تحفيزيه .
وتبين إدارة فعاليات مهرجان صيف حائل38 ان الدخول لمنتزه المغواة وحضور جميع الفعاليات المقامة فيه مجاناً , حيث تم تجهيز المسرح المكشوف وتجهيز قسم للرجال وآخر للنساء لإتاحة الفرصه للجميع بالاستمتاع بالأمسيات الشعرية والتي ستستضيف عدداً من الشعراء الحاصلين على مراكز متقدمة بالبرامج التلفزيونية المختصة بالشعر والشعراء , كذلك استقطبت الامسيات شعراء من الشباب لإبراز مواهبهم لجمهور ومحبي الشعر.

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