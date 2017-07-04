شرطة حائل تحذر من غلق طرق بالمسيرات وعمليات إطلاق النار

حذر الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل من إغلاق الطرق بالمسيرات أثناء حفلات الزواج، وعمليات إطلاق النار للاحتفاء بالزيجات.

وبين أنه استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بالمنطقة، وللحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة؛ تم رصد عدد من التجاوزات خلال في هذا الشأن مؤخرًا.

وأوضح أنه تم ضبط أحد الأشخاص وجارٍ تطبيق النظام بحقه، بسبب مشاركته في هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن شرطة المنطقة تطالب الجميع بعدم تجاوز الأنظمة.

وقال إن من يتجاوز يعرض نفسه للعقوبة، لا سيما أن إغلاق الشوارع بالمسيرات مخالفة، وينطبق عليها السجن وحجز المركبة، وتغريم مرتكبها ماليًّا (٢٠ ألف ريال).