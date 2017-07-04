الملك سلمان يدعو لقمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل في المملكة

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة سعودية أفريقية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل في المملكة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد التقى اليوم عدد من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامش مشاركتهم في القمة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.