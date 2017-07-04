 الملك سلمان يدعو لقمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الملك سلمان يدعو لقمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل في المملكة

الملك سلمان يدعو لقمة سعودية إفريقية نهاية العام الحالي أو العام المقبل في المملكة
المناطق ـ الرياض

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد قمة سعودية أفريقية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل في المملكة.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد التقى اليوم عدد من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامش مشاركتهم في القمة الأفريقية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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