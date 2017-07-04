60 ورشة عمل تقدمها مسك الخيرية بتبوك 

تقدم مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك 60 ورشة عمل حيث كشف مدير الاعلام والنشر في مؤسسة مسك الخيرية يوسف الحمادي إن إجمالي عدد ورش العمل المقدمة في مهرجان حكايا مسك بلغت ٦٠ ورشة تشمل ٣٦ عنوان تهدف إلى تطوير القدرات الإتصالية والإبداعية لدى الملتحقين بها وتنمية مهاراتهم في صناعة المحتوى وإنتاجه بطرق إبداعية وذلك بمشاركة ٣٧ مدرباً و أربع جهات.

وأكد”الحمادي”عن مجموع ورش العمل في قسم المؤلف والتي بلغت ٣٠ ورشة من شأنها إلهام الأطفال ثقافياً ومعرفياً.

وسيشمل المهرجان على حكايا المرابطين والتي تأتي بمشاركة أربع جنود ممن عايشوا التجربة في الحد الجنوبي للملكة بواقع ثلاث جلسات وحضور إعلاميين.

وسوف يقدم مسرح الحكايا ثلاثة أفلام قصيرة لمنتجين سعوديين وثلاث مسرحيات وثلاثة لحكايا المرابطين كما يتضمن سوق الحكايا ٣٠ متجر ومكتبتين.

ويهدف مهرجان حكايا مسك الذي ينطلق ثمانية يوليو ويستمر ثلاثة أيام إلى صناعة محتوى متخصص وهادف لفئة الشباب، وتنويع مستوى البرامج التدريبية ووضع خطة لبرامج متقدمة للشباب المحترف في مجالات المهرجان، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين الشباب الذين يعملون في قطاعات متخصصة في المجالات الابداعية، إضافة إلى رفع الجانب الترفيهي في المحتوى التعليمي والتدريبي المقدم لفئة الشباب والأطفال، والتركيز على البرامج والأنشطة التفاعلية والإبداعية.

كما تهدف فعاليات المهرجان إلى تأهيل وتدريب المبدعين في دورات تدريبية مكثفة قبل بدء المهرجان، واستحداث آليات لعرض وصناعة البرامج التدريبية التفاعلية، وتعزيز قنوات التواصل بين الجهات المشاركة والزوار، وتمكين ودعم الشباب المبدعين في مجالات المهرجان، وتحقيق الانتشار والوصول إلى الفئة المستفيدة، وكذلك تشجيع إنتاج مواد ومنتجات تحت سقف المهرجان وتوثيقها ونشرها عبر منصات الإعلام الحديثة