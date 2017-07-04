 البحرين تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمن بمحافظة القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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البحرين تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمن بمحافظة القطيف

البحرين تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمن بمحافظة القطيف
واس - المنامة

أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمن أثناء قيامها بمهامها بحي المسورة في محافظة القطيف، ما نتج عنه استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لترسيخ الأمن وبسط الاستقرار، وتأييدها لما تبذله من جهود دؤوبة ودور ريادي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم .
وقدّم البيان تعازي مملكة البحرين لذوي الشهيد وخالص تمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب لضمان اجتثاثه من جذوره والقضاء على كافة مسبباته.

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