حدود تبوك تحبط محاولة تهريب اكثر من خمسمائة الف حبوب مخدره

تمكنت يقظة رجال حرس الحدود بحالة عمار من احباط محاولة وافد عربي لتهريب (٥١٨٠٠٠ ) خمسمائة وثمانية عشر ألف قرص أمفيتامين مخدر على جمل ودفنها تحت الأرض للتضليل.

حيث ببن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن/ ساهر بن محمد الحربي بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى فجر يوم الثلاثاء الموافق ١٠ /١٠/ ١٤٣٨هـ شخصاً يمتطي جملاً عند تجاوزه حدود المملكة البرية عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادماً من الأراضي الأردنية أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة.. وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض على شخص سوداني الجنسية وبحوزته (٤) أربعة أكياس(شوال) كانت محملة على الجمل أثناء تجاوز الحدود حيث قام بدفنها تحت الأرض بقصد اخفائها .. وبتفتيش الأكياس اتضح احتوائها على ما مجموعه (٥١٨٠٠٠ ) خمسمائة وثمانية عشر ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).. كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص ووسيلة التهريب والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين