 الجيش الليبي يعرض أدلة جديدة على الإرهاب القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش الليبي يعرض أدلة جديدة على الإرهاب القطري

الجيش الليبي يعرض أدلة جديدة على الإرهاب القطري
المناطق - وكالات

عرض المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الثلاثاء، أدلة جديدة على الدعم القطري للإرهابيين الذي وصل إلى حد قوات وأسلحة في القتال ضد الجيش الليبي.

وأظهر مقطع فيديو عرضه المسماري في ندوة للصحافيين بالقاهرة، تظهر فيه مدرعة عليها العلم القطري تحارب إلى جانب الميليشيات المسلحة عام 2014 ضد قوات الجيش الليبي.

كما أظهرت صور أخرى ذخائر وأسلحة تنقلها طائرات قطرية إلى مطارات تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية غرب ليبيا.

ويظهر في أحد المقاطع تفريغ حملة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار طرابلس وتحتوي على ذخائر.

وقال المسماري، إن قوات الجيش عثرت في منطقة الصابري على كاميرات نوعية لا تستخدم إلا من قبل الجيوش في معاقل الميليشيات الإرهابية.

وأظهر مقطع مصور كاميرات قال المسماري، إن مدى رؤيتها يصل إلى 7 كيلومترات ويتم تركيبها على الدرون والطائرات المروحية وكاميرات ليلية وملونة يستخدمها الأفراد.

كما عثر الجيش على صواريخ مضادة للطائرات صينية الصنع وذخيرة منشأها باكستان.

وعرض المسماري مقطعا يظهر قيام أحد عناصر الميليشيات الإرهابية التي تدعمها قطر وهو يذبح شخصا أعزلا.

وتعليقا على العمليات العسكرية الجارية، أعلن المسماري نجاح قوات الجيش في السيطرة على معظم مناطق حي الصابري بينما يتم تطهير بعض الجيوب من الإرهابيين.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على أكبر 3 قواعد جوية في ليبيا.

ولفت إلى أن الجيش يقوم حاليا بمحاربة 4 تشكيلات مدعومة من قطر تتمثل في تنظيم الدولة “داعش” الذي أصبح ضعيفا و”القاعدة” والأذرع الإخوانية والعصابات الإجرامية التي تسيطر على السلاح.

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