 “الخطوط السعودية”: رفع الحظر الأمريكي على نقل الكمبيوترات خلال أسبوعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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“الخطوط السعودية”: رفع الحظر الأمريكي على نقل الكمبيوترات خلال أسبوعين

“الخطوط السعودية”: رفع الحظر الأمريكي على نقل الكمبيوترات خلال أسبوعين
المناطق - وكالات

اعلنت الخطوط الجوية السعودية انها تتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتلبية متطلبات وزارة الامن الداخلي الامريكية للسماح للمسافرين بحمل الاجهزة الالكترونية داخل مقصورة الركاب بعد نحو اسبوعين حدا اقصى.

واوضحت في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية انها “تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني على تطبيق التوجيهات الجديدة التي اصدرتها وزارة الامن الداخلي الامريكية في ما يخص الاجراءات الامنية البديلة التي ستسمح للضيوف باصطحاب الأجهزة الالكترونية الى مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة”.

وفي 21 مارس، أعلنت واشنطن حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة الى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات في تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب.

وقد سمحت بنقلها مع الأمتعة فقط. واضافت الشركة انها “تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات المحددة من قبل وزارة الامن الداخلي الامريكية في هذا الشان بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين الى امريكا في موعد اقصاه 19 يوليو باصطحاب اجهزة الحاسب المحمولة والاجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب”.

واعلنت السلطات الامريكية الاحد الماضي انها رفعت حظر حمل الاجهزة الالكترونية على رحلات “طيران الاتحاد” ومقرها ابوظبي، في اول رفع للحظر منذ اقراره. وصدر القرار بعد ان طبقت الشركة إجراءات أمنية متقدمة بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمن الداخلي الأمريكي.

وفرضت السلطات الامريكية الحظر بعد أن تلقت اجهزة الاستخبارات معلومات تفيد بأن تنظيم الدولة “داعش” يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

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