 حجاب يؤكد لماكرون استحالة حسم الصراع في سوريا عسكرياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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حجاب يؤكد لماكرون استحالة حسم الصراع في سوريا عسكرياً

حجاب يؤكد لماكرون استحالة حسم الصراع في سوريا عسكرياً
المناطق - وكالات

تلقى المنسق العام لهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الثلاثاء تناول آخر المستجدات المتعلقة بالشأن السوري.

وأكد حجاب التزام الهيئة بالحل السياسي، وتعاونها المطلق مع الوساطة الأممية عبر مفاوضات جنيف، وضرورة إقناع موسكو وحلفائها باستحالة حسم الصراع في سوريا من خلال العمليات العسكرية.

وحذر حجاب، بحسب البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، من مخاطر التصعيد الذي تشهده البلاد من قبل إيران والميلشيات التابعة لها، ودفعها باتجاه التقسيم، مطالباً بتجنيب السوريين ويلات الحرب، وتوفير الحماية لهم من الجرائم التي يمعن بشار الأسد ونظامه في ارتكابها ضد المدنيين.

وأكد حجاب أن بشار الأسد فقد الشرعية بعد أن ثبت تورطه عدة مرات في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، مشيراً إلى أن بقاءه في منصبه يعزز الفوضى، ويرسخ دور المنظمات الإرهابية، ويجلب المزيد من الميلشيات الطائفية، ويؤجج التمييز والكراهية والاحتقان الطائفي.

ورأى حجاب أن الوسيلة الأنجع لطي هذا الملف هو تقديم الأسد وجميع من ثبت تورطه بارتكاب انتهاكات في حق السوريين للمحاكمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ونبه إلى ضرورة عدم فتح المجال لإيران لاستخدامه وسيلة لتحقيق أطماع التوسع الإقليمي ونشر الفوضى في دول المنطقة.

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