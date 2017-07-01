نادي الاتفاق يدعم صفوفه بنجمي الأولمبي علي هزازي ونواف بوعامر لمدة 5 سنوات لكل منهما

تعاقد نادي الاتفاق مع لاعب وسط نادي القادسية علي هزازي “23 عاما” لخمسة سنوات بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، ومهاجم نادي الجيل نواف بوعامر “20 عاما” للمدة ذاتها وسيمثل الأخير الفريق الأولمبي بالنادي في الموسم الجديد.

من جهة أخرى قررت إدارة نادي الاتفاق عقد الجمعية العمومية العادية يوم الأحد 14 ذي القعدة المقبل وسيتم التواصل مع أعضاء الجمعية بشكل مباشر لحضور الاجتماع.