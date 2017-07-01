 اجهزة الامن اليمنية بشبوة تضبط خلية ارهابية في عتق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 10 شوّال 1438 هجريا, الموافق 4 يوليو 2017 ميلاديا

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اجهزة الامن اليمنية بشبوة تضبط خلية ارهابية في عتق

اجهزة الامن اليمنية بشبوة تضبط خلية ارهابية في عتق
المناطق - وكالات

تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة شبوة اليمنية اليوم، من ضبط خلية ارهابية في مدينة عتق كانت تعتزم تنفيذ عمليات اغتيالات لقيادات السلطة المحلية والأمنية.

وقال مدير شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، “ان الأجهزة الأمنية ضبطت شخصين وقرار أهز بعد مواجهات مسلحة معهم “.

وأضاف “ان المواجهات اسفرت عن القبض على المدعو محمد احمد، وصدام بوحي، وفرار رئيس الخلية المدعو يسلم المكبب، والمتهم بقضايا ارهابية ومطلوب امنيا”.

ولفت الى ان الأجهزة الأمنية ضبطت السيارة التي كانت بحوزه الخلية، والتي احتوت على كميات من المتفجرات وارقام سعودية كانوا يستخدمونها للتمويه اثنا عبورهم في النقاط الامنية.

وأوضح بان المواجهات اسفرت عن اصابة رجل أمن..مشيراً الى ان الخلية التي تم ضبطها مؤكلة لها القيام بتنفيد جرائم اغتيالات لقيادات اجهزة السلطة المحلية والامنية والعسكرية بالمحافظة .

واشاد العميد الدحبول بجهود رجال الأمن في هذه العملية النوعية، ونوه بأنها تكثل ثمرة لعمل استخبارتيا ، ورصدا دقيقا في متابعة عناصر الخلية .

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