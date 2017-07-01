 السعودية تتسلم رد قطر.. و”الجبير” يأمل أن يكون إيجابياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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السعودية تتسلم رد قطر.. و”الجبير” يأمل أن يكون إيجابياً

السعودية تتسلم رد قطر.. و”الجبير” يأمل أن يكون إيجابياً
المناطق- الرياض

تسلم وزير الخارجية  عادل الجبير في جدة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم الارهاب وتمويله.
من جانبه قال وزير الخارجية ، عادل الجبير، إننا “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً”.
وأكد الجبير أن “أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكوراً في اتفاق عام 2014″، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.
من جانبه أعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن لائحة مطالب الدول المقاطعة “غير واقعية” “وغير قابلة للتطبيق”، على حد تعبيره.
وقال إن الرد على مطالب الدول المقاطعة والذي سلم إلى الكويت كان معداً.
ووصف الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية المقاطعة للدوحة بأنها “غير قانونية”.
وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا تزال هناك “فرصة للتحسن” فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب.
هذا وتستضيف القاهرة غدا الأربعاء اجتماعا يضم وزراء خارجية مصر والامارات والسعودية والبحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية.
ويبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.
مصادر متابعة، كان قد لفتها نأيُ قطر عن الرد على مطالب الدول الأربعة، وتحدُّثُها عن عدم واقعيتها، ورفضُها التدخل في شؤونها، وكذلك ردُّها بأن هذه المطالب انتهاك لسيادتها.

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