وظائف شاغرة في الدفاع المدني

أ​​علنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة لسائقين نقل ثقيل خلال موسم حج عام 1438هـ براتب مقطوع قدره 6 آلاف ريال شامل لجميع البدلات.

ويبدأ التقديم عليها من يوم الأحد الموافق 15 /10 / 1438هـ في مقر قوات الطوارئ والإسناد بحي العوالي بمنطقة مكة المكرمة ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام .

وأوضحت المديرية أن الشروط الواجب توفرها في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, ولائقاً طبياً, ولا يزيد عمره عن 58 عاماً، ويفضل إلمامه بالتخصصات التالية (سائق شيول، دركتر، ونش إلكتروني، لوري تريلا أربع محاور، تريلا ثلاث محاور، فني دراجات نارية).

وأهابت بالمتقدمين إحضار ملف مرفق به صورة الهوية الوطنية عند التقديم، وتعريف مصدق، وصورة الرخصة نقل ثقيل سارية المفعول، وصورة شمسية 3/4 أربع صور مع إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها، أو الاتصال على رقم مقر قواة طوارئ الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ( العوالي).