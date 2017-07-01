 الحوثيون يقصون المخلوع من رئاسة المجلس السياسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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الحوثيون يقصون المخلوع من رئاسة المجلس السياسي

الحوثيون يقصون المخلوع من رئاسة المجلس السياسي
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين في صنعاء بهيمنة الحوثيين على رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمرة الثانية على التوالي ولدورتين متتاليتين على حساب أنصار المخلوع علي عبدالله صالح.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن انقلاب جديد للحوثيين على شريكهم في الانقلاب على الشرعية.

واختار المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحزب #صالح، القيادي الحوثي صالح الصماد لرئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي.

وأقر المجلس السياسي في اجتماع له اليوم بصنعاء، التمديد لرئيس المجلس صالح الصماد و نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة لدورتين رئاسيتين جديدتين، بحسب ما قالوا أنها بناء على اللائحة الداخلية للمجلس حسب ما نشرت وكالة “سبأ”.

يذكر أن الفترة المفترضة للقيادي الحوثي صالح الصماد رئيس المجلس، كانت قد انتهت نهاية العام الماضي، إلا أن قوة الحوثيين ضغطت على حزب المؤتمر وتم التمديد له، والذي كان من المفترض أن يتولى رئاسة المجلس القيادي المؤتمري قاسم لبوزة.

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