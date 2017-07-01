 وزير خارجية البحرين: مستمرون بقيادة الملك سلمان في خططنا التنموية والدفاع عن أشقائنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية البحرين: مستمرون بقيادة الملك سلمان في خططنا التنموية والدفاع عن أشقائنا

المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن دول مجلس التعاون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، مستمرة في خططها التنموية رغم الظروف التي تمربها المنطقة حاليا.

وأضاف، أن دول الخليج ستواصل خخطها من خلال الهيئات المشتركة مثل الهيئة الاقتصادية الخليجة، وغيرها، كما أنها مستمرة في الدفاع عن الدول الشقيقة مثل اليمن وغيرها من الدول العربية الأخرى.

ويأتي ذلك تزامنا مع تأكيداته خلال الساعات الماضية، على أهمية التزام الدوحة بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.

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