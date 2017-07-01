 قرقاش: لا يمكن لقطر أن تدعم دول الخليج وتتآمر على السعودية.. وتسند العرب وتكيد لمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: لا يمكن لقطر أن تدعم دول الخليج وتتآمر على السعودية.. وتسند العرب وتكيد لمصر

قرقاش: لا يمكن لقطر أن تدعم دول الخليج وتتآمر على السعودية.. وتسند العرب وتكيد لمصر
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إنه لا يمكن لقطر أن تدعم دول مجلس التعاون الخليجي في ذات الوقت الذي “تتآمر فيه على السعودية”.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “أهلا بالوضوح بعد أزمة قطر، فلا يمكن أن تدعم موقع دول الخليج وتتآمر على السعودية، وتسند العرب وتكيد لمصر، وتبحث عن موقع عالمي وتدعم الإرهاب.”

ويأتي ذلك بعدما قال الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات في مؤتمر مشترك في أبوظبي، مع الوزير الألماني الذي يقوم بجولة خليجية: “نأمل بالخطوات التي اتخذناها بمساعدة شركائنا بما في ذلك ألمانيا، بإيصال صوت العقل والحكمة للقيادة في قطر.. بأنه كفى.. كفى دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء (الإرهابيين) ومفسدة للفرحة والبسمة والاستقرار في المنطقة.”

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