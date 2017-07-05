 لهذا السبب.. دراسة تحذر من تناول الطعام الدهنى خلال الحمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. دراسة تحذر من تناول الطعام الدهنى خلال الحمل

لهذا السبب.. دراسة تحذر من تناول الطعام الدهنى خلال الحمل
المناطق - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تغذية الفئران الحوامل الإناث بنظام غذائى مرتفع فى الدهون المستمدة من زيت الذرة أدت إلى تغيرات جينية التى زادت بشكل كبير لقابلية الإصابة بسرطان الثدى فى ثلاثة أجيال من ذرية الإناث.

ووفقا للموقع الطبى الامريكى “Medical Xpress”، فأوضح العلماء فى مركز “جورج تاون لومباردى” الشامل للسرطان، أن هناك اتجاها بحثيا لفحص النظام الغذائى للنساء الحوامل.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة “لينا هيلاكيفى كلارك”، الحاصلة على دكتوراه فى علم الأورام فى مركز “جورج تاون لومباردي”، إن العوامل البيئية والعوامل المرتبطة بالحياة مثل النظام الغذائى، تلعب دورا حاسما فى زيادة خطر سرطان الثدى البشرى، ولذا فإننا نستخدم نماذج حيوانية للكشف عن الآليات البيولوجية المسئولة عن زيادة المخاطر لدى النساء ونسلهم الإناث.

وأشارت “كلارك” إلى أن النظام الغذائى عالى الدهون يرتبط بالالتهاب الزائد، كما أن عددا كبيرا من الدراسات وجدت علاقة قوية بين الالتهاب وخطر الإصابة بالسرطان.

وقد وجدت “هيلاكيفى كلارك” إن الفئران التى تأكل حمية عالية الدهون عندما تكون حاملاً فى “أنثى” تكون الطفلة لديها خطر زائد للإصابة بالسرطان.

 

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