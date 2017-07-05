تزامنا مع مهلة الـ 48 ساعة.. قائد بحريني: قوات درع الجزيرة سد منيع فى وجه التحديات المحدقة بالبلاد

تزامنا مع مهلة الـ 48 ساعة التى منحتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لقطر للاستجابة لقائمة المطالب العربية، التقى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوات دفاع البحرين، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن حسن بن حمزة الشهرى.

وأشاد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد، خلال اللقاء، بالجهود التى تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة فى ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذى يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار القائد العام لقوات دفاع البحرين، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن قوات درع الجزيرة المشتركة تعد ترجمة صادقة للخصائص الواحدة والأهداف المشتركة التى تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الماضى والحاضر والمستقبل، مؤكدا أن قوات درع الجزيرة المشتركة أصبحت سدا قويا منيعا فى وجه كل التحديات المحدقة بالبلاد، وأنها توفر سبل الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة.