 الشليمي يفضح تاريخ قناة الجزيرة الأسود.. ويؤكد لتميم: اكرش المرتزقة ما أحد هينفك إلا إخوانك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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الشليمي يفضح تاريخ قناة الجزيرة الأسود.. ويؤكد لتميم: اكرش المرتزقة ما أحد هينفك إلا إخوانك

المناطق - الرياض

كشف الدكتور فهد الشليمي؛ رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلامة، سر قناة الجزيرة، مؤكدا أنها أكبر قناة فتنة إذ ظلت تهاجم الكويت من بعد حرب الكويت حتى مات صدام حسين.

وأضاف، أنه بعد أن فشل الريبع العربي، استمرت الجزيرة تهاجم النظام المصري لأنه قضى على بالونة الإخوان المسلمين، ومن بعدها ليبيا فضلا عن الدول الخليجية.

وأكد أن قطر ستتأثر ماليا وسياسيا حال استمرت المقاطعة العربية عليها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المواطن القطري سيتأثر حول العالم نظرا لسياسية بلاده الداعمة للإرهاب.

ووجه رسالة إلى أمير قطر، قائلا له : أنتم الخاسرون ومالكم إلا الصف العربي والخليجي.. الغرب سيقطعون المال القطري قطعة قطعة.. لأنك ستكون في موقف الضعيف.

وفي لهجة عامية، تسال “ايش تبون من الاخوانجية وكل واحد ساقط.. اكرشوهم يلاقوهم ألف جحر.. خاطرنا أولى من القرضاوي وشلته.. اكرشهم كلهم مرتزقة .. ما أحد هينفعك إلا إخوانك وبني عمك”.

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