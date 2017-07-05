بين مؤيد ومعارض.. مواطنون يتفاعلون مع قرار #ايقاف_الانتساب_والتعليم_عن_بعد

أعلن عدد من الجامعات السعودية، إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد، مع بقاء الملتحقين مسبقا في هذه البرامج، وذلك وفقا لقرار الوزارة الصادر في شهر رمضان الماضي.

وتصدر هاشتاق #ايقاف_الانتساب_والتعليم_عن_بعد، موقع تويتر، بمجرد أن أعلنت أن الجامعات القرار، حيث تباينت ردود أفعال المغردين بين مؤيد ومعارض للقرار.

ووصف عدنان المطيري القرار بالممتاز، نظرًٍا لأنه يرى أنه لا جدوى من مخرجات الانتساب، بقوله: قرار ممتاز، مخرجات الانتساب تحت الصفر، والهدف دفع رسوم للجامعات فقط.

ورأى ياسر أن سبب اتخاذ هذا القرار هو أن المنتسبين والمتعلمين عن بعد أصبحوا ينافسون خريجي الانتظام في فرص العمل، مضيفا: اعتقد السبب واضح، المنتسبين واللي تعليم عن بعد صاروا ينافسون خريجي الانتظام في التوظيف منافسة قوية.

فيما قال عبد الله باحث إن من الخطأ أساسا اعتماد القرار، ونحن نعاني من تكدس الخريجين المنتظمين، ذلك يسبب صعوبات اقتصادية، حركة تصحيحيه.