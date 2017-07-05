 6761 وظيفة شاغرة في القضاء والنيابة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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6761 وظيفة شاغرة في القضاء والنيابة العامة

6761 وظيفة شاغرة في القضاء والنيابة العامة
المناطق - الرياض

أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى ونظرا لضخامة العمل في وزارة الخدمة المدنية وجله يتركز على تعيينات قطاع التعليم وقطاع الصحة فقد رؤي أن تقوم الوزارة بإعطاء صلاحيات التعيين لهاتين الوزارتين مع وضع الضوابط والمعايير التي تضمن العدالة بين المتقدمين.

وكشف تقرير أن عدد الوظائف المعتمدة للعام 36/‏ 1437هـ بلغت في الوظائف العامة 561671، شغل السعوديون من الرجال منها 307981 والسعوديات 115333 وغير السعوديين رجال 708 والنساء 88، بينما بلغت الوظائف التعليمية المعتمدة 543466 وظيفة شغل السعوديون من الرجال منها 228127 والسعوديات 275112 وغير السعوديين رجال 2929 والنساء 423.

وفيما يتعلق بالوظائف الصحية فقد بلغ عدد الوظائف المعتمدة 195094 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال 63710 والسعوديات 44091 وغير السعوديين رجال 19248 والنساء 29725، ووظائف القضاة بلغ عدد الوظائف المعتمدة 5636 وشغلها من السعوديين الرجال 1498 والشاغر منها 4138 وظيفة شاغرة، والوظائف المعتمدة لأعضاء النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) 4741 وظيفة شغلها من السعوديين الرجال والشاغر 2623 وظيفة شاغرة.

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