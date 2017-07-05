“الزراعة”: تعويض المزراعين الأربعاء المقبل

كشف المهندس أحمد العيادة؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الزراعية والثروة السمكية، أن الوزارة ستعتمد يوم الأربعاء المقبل، الآلية الخاصة بتعويض المزارعين التي أقرها مجلس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي.

وتمثلت ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن دراسة إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، في التوقف عن زراعتها نهائيا قبل حلول 25 صفر 1440هـ، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ووضعت ضوابط وخيارات؛ منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا، مبينة أنه سيتم إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار.