 أهالي حي الروضة بالطائف بلا حدائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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أهالي حي الروضة بالطائف بلا حدائق

أهالي حي الروضة بالطائف بلا حدائق
عادل الزهراني - الطائف

طالب عدد من أهالي حي الروضة بمحافظة الطائف أمانة المحافظة، بإقامة حدائق أو منتزهات بالحي مساواة بغيرهم حيث أن الحي مصنف حي نموذجي من قبل الأمانة على وجود أماكن بالمخطط مصنفة حدائق، إلا أنه ورغم المطالبات لا يوجد حدائق إلى اليوم وتعرف مدينة الطائف بكثرة حدائقها ومتنزهاتها لكن هذا الحي لم يحظى باهتمام الأمانة.

كما وصف الأهالي حول ذلك تحدث أحمد الأسمري من سكان الحي أن المخطط يوجد به حدائق في كروكي الموقع الا ان استغلت مواقف سيارات وبعضها سكن عمالة أو غيره.

كما تحدث محمد الزهراني أن الحي نموذجي وطالبنا من عشر سنوات وإلى الآن لم تنفذ تلك المطالب. أما مها العتيبي فتحدثت انا نضطر إلى الذهاب إلى إحياء بعيدة لمنتزه أو حديقة للعلب الأطفال أو للتنزه فنأمل من الجهات المعنية أن تلتفت للحي بحدائق أو غيرها.

الجدير بالذكر ان الحي يوجد به عدد كبير من مباني الجهات الحكومية إضافة لوجود عدد من السكان المتزايد عاما بعد عام.

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