دراسة: تناول الشيكولاتة يعزز من وظائف عمل الدماغ

كشفت دراسة عملية حديثة قام بها علماء إيطاليون، عن فوائد عديدة للشيكولاتة، يُتوقع لها أن تغير المفهوم السائد عنها، والذي طالما ارتبط بزيادة الوزن، وسوء الحالة الصحية للأسنان، على المدى البعيد.

وبيَّنت الدراسة الإيطالية، التي أشرف عليها فريق علمي من جامعة “لاكويلا”، أن الشيكولاتة تحتوي على مركبات كيميائية تعزز نشاط الدماغ، وتمتلك القدرة على تحسين الذاكرة وحماية المخ.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الفريق العلمي، أن الشيكولاتة تحتوي على نسبة كبيرة من المركبات الكيميائية العضوية اسمها “الفينولات”، والتي أثبتت الدراسة قدرتها على تعزيز قوة الإدراك والفهم، ومعالجة الأرق.

وأضافت الصحيفة أن تناول الشيكولاتة بشكل معتدل أسبوعياً، سيعزز قوة خلايا الدماغ، ويزيد من نشاطها، فضلاً عن الوقاية التي سيوفرها، من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، في حين أكدت الدراسة أن هذه الفاعلية تزيد كلما كان الحصول على الشيكولاتة طبيعياً، أو من المنتجات التجارية الأقل عدداً من الإضافات المرافقة للشيكولاتة.

وأشارت الدراسة إلى أن الشيكولاتة يمكن أن تُستخدم كعلاج يومي، لتحسين قدرة الكلام بشكل أفضل عند كبار السن، وزيادة نشاط الذاكرة، والصحة العامة للدماغ لديهم، في حين توصلت الدراسة إلى أن مركب “الفينولات” الذي تحتويه حبوب الكاكاو، يمكنه أن يكون طاقة كبيرة للجسد بعد العمل الطويل.