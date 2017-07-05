 بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر​ بشأن الرد القطري​ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر​ بشأن الرد القطري​

بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر​ بشأن الرد القطري​
المناطق _ متابعات

أصدرت المملكة و الإمارات العربية المتحدة و البحرين ومصر  فجر اليوم (الأربعاء) بياناً مشتركاً بشأن الرد القطري الرسمي على مطالب دول المقاطعة.
وجاء في البيان أن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مؤكداً أنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    العنوان لايمت للموضوع بصله

    العنواااان يختلف تماما عن المضموننتمنى المصداقيه وعدم جذب القراء بهذ الاسلوب

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