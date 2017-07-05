بيان مشترك من المملكة والإمارات والبحرين ومصر​ بشأن الرد القطري​

أصدرت المملكة و الإمارات العربية المتحدة و البحرين ومصر فجر اليوم (الأربعاء) بياناً مشتركاً بشأن الرد القطري الرسمي على مطالب دول المقاطعة.

وجاء في البيان أن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، مؤكداً أنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.