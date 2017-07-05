حناجر عمالقة الفن السعودي والخليجي تعود لإحياء مسرح المفتاحة

تعود حناجر عمالقة نجوم الفن السعودي والخليجي؛ لتصدح على مسرح المفتاحة – وسط مدينة أبها – الذي عُرف بتنظيمه أروع وأشهر الحفلات الغنائية التي تبنتها المدينة لأعوام سابقة، وذلك في ٤ ليالٍ منتظرة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

وبعد توقف دام ١٠ سنوات، يستعيد مسرح المفتاحة لغته الخاصة في إطلاق رسائل الفن والإبداع والسلام والمحبة والعطاء عبر أشهر الفنانين والمطربين الذين يحتفظون بمكانتهم الفنية الخاصة على هذا المسرح والذين عادوا إليه.

وسيفتتح فنان العرب محمد عبده يوم الجمعة ٧ يوليو أولى هذه الحفلات، ثم تتوالى بقية الأمسيات من خلال الحفل الثاني : مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر والفنانين رامي عبدالله وإبراهيم حكمي بتاريخ ١١ يوليو، ثم الحفل الثالث: مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وأخطبوط العود عبادي الجوهر بتاريخ ١٤ يوليو، أما الحفل الرابع والأخير لهذا الشهر : مع الفنانين خالد عبدالرحمن وعلي عبدالكريم وجابر الكاسر بتاريخ ١٧ يوليو.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمين عام المهرجان المهندس محمد العمرة أن مسرح المفتاحة يعدُّ علامة فارقة وبصمة فنية لا يمكن أن ينساها أي فنان سعودي أو خليجي اعتلى هذا المسرح الذي أسس وفقا لأحدث التقنيات العالية الجودة؛ ليتسع لأكثر من ٣٦٠٠ شخص، ويستخدم فيه أحدث التقنيات الصوتية والإضاءات، مضيفا: “الكثير من الفنانين السعوديين والخليجيين ارتبطت أسماؤهم بهذا المسرح الذي له شهرة عالية، فهو يعدُّ أستاد مسرحي فني غنائي، ومصمم للأمسيات الفنية بشكل خاص يضاف إلى المنتج السعودي المتدفق في الفنون المختلفة التي يتوجها هذا الفن الأصيل”.

وأضاف قائلًا: “إن إعادة الحفلات الغنائية يدخل ضمن منظومة سياحية متكاملة لدعم السياحة الداخلية وتوطينها وتوفير كافة متطلبات السائح السعودي الذي يحتاج أن يستمتع بما في وطنه من مقدرات وما يقدمه أبناؤه من جوانب إبداعية فيها المتعة للسائح وفيها إفادة وطنية من الناحية الاقتصادية والإنفاق السياحي داخل وطنه، فلا يمكن الاستهانة بالعوائد الاقتصادية من البرامج السياحية التي توازي في ميزانيتها وأهميتها المنتجات النفطية التي بدأت الدولة من خلال رؤية 2030 في إيجاد بدائل لها، إضافة إلى أن تتويج أبها كعاصمة للسياحة العربية يحتاج إلى منح هذه المدينة فرصة لأن تحلق فنيا وتعود للظهور بثوب جديد من خلال هذه الأصوات التي ستتألق في المفتاحة خلال الأيام القادمة”.

وختم العمرة تصريحه بقوله: إن الإقبال كبير على هذه الحفلات، مما يحقق عوائد اقتصادية مميزة.

يذكر أن حفلات ليالي أبها الغنائية على مسرح المفتاحة الشهير قد شارك بها فنانون على مستوى الوطن العربي، من أبرزهم: طلال مداح، محمد عبده، أبوبكر سالم، عبادي الجوهر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، رابح صقر، خالد عبد الرحمن، علي عبد الستار، علي عبد الكريم، عبدالله رشاد، حسين العلي، فيصل علوي، عبدالله بالخير، عبدالله الرويشد، حسين الجسمي، أصيل أبو بكر ، علي بن محمد، محمد البلوشي، طلال سلامة، عبدالرب إدريس، محمد مرشد ناجي، نبيل شعيل، فؤاد الكبسي.