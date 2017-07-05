 حملة تفتيشية على المحلات التجارية في سكاكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 11 شوّال 1438 هجريا, الموافق 5 يوليو 2017 ميلاديا

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حملة تفتيشية على المحلات التجارية في سكاكا

حملة تفتيشية على المحلات التجارية في سكاكا
المناطق _ سهو الهشال
نفذت قوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة دوريات الأمن بالجوف بمشاركة مفتشي مكتب العمل ومندوب فرع وزارة التجارة ومندوب الإدارة العامة للطرق بالجوف حملة تفتيش على محلات بيع الادوات الصحية ومكاتب تأجير السيارات ومحلات سوق الجملة بمدينة سكاكا مما نتج عن تلك الحملة  ضبط عدد(٢٤) مخالف لنظام الإقامة جرى تسليمهم لإدارة الوافدين بالجوف وعدد(١٢)مخالف لأنظمة العمل( العمل لدى غير الكفيل) تم تسليمهم لمندوب فرع وزارة العمل بالجوف .
 وشرطة منطقة الجوف تؤكد استمرارها مع باقي الجهات لتلك الحملات  وتطلب من الجميع التعاون وعدم تشغيل أو التستر على اي مخالف  والله الموفق .
الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف
المقدم/ يزيد بن سعود النومس

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